Gims pourrait composer la musique du Mondial 2022

La France marque un premier point dans ce Mondial.C'est une information signée Le Parisien , Gims serait pressenti pour interpréter la chanson officielle de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'homme aux millions de disques vendus devrait déménager à Doha prochainement pour plancher sur l'hymne. Il s'agit d'une opportunité d'entrer dans une dimension planétaire pour l'artiste français aux six disques de diamant.L'hymne officiel d'un Mondial est systématiquement un tube international. Nous avons tous en tête « We are one » de Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leite, plus récemment « Live it up » , chanté par Will Smith, Nicky Jam et Era Istrefi, sans oublier le plus réussi d'entre eux, le fameux « Waka Waka » de Shakira.Donc ce coup-ci, il faudra éviter de se faire siffler par le stade entier, Gims.