Dortmund vainqueur à Hoffenheim, l'Union Berlin et Leverkusen ne s'arrêtent plus

Malmené à Hoffenheim, le Borussia Dortmund a pu compter sur un Donyell Malen tout feu tout flamme pour forcer la décision (3-1) et opérer un rapproché derrière le Bayern Munich. Une journée au boulot pour le Bayer Leverkusen, qui a terrassé Augsburg (5-1), tandis que l'Union Berlin n'a pas lâché ses rêves de Ligue des champions à Mönchengladbach (2-1). Fribourg a enfoncé Stuttgart (2-0), alors que Greuther Fürth est décidément en mode rébellion, après avoir écarté Mayence (2-1).

Un peu de Reusite ne fait pas de mal. Tous deux giflés en milieu de semaine pour le compte des huitièmes du Pokal, Hoffenheim et Dortmund avaient à cœur de se racheter en BuLi. C'est finalement lesqui ont décroché un succès trompeur et étriqué à la PreZero Arena, histoire de revenir provisoirement à trois unités du Bayern. Le BvB ouvre pourtant la marque de fort belle manière à Sinsheim, grâce à son jeu direct. A la conclusion d'un superbe circuit en une touche, sur l'axe Guerreiro-Bellingham, Malen, Erling Haaland a signé son seizième caramel de la saison (6). Ce sera tout pour le BvB offensivement au cours d'une première période contrôlée par le TSG et ses coups de casque sur l'aluminium (Rutter à la 11et Richards à la 23). Pire : Kramarić s'offre son centième pion avec le maillot bleu, en reprenant un centre de Bebou (45+1). Heureusement, c'était le samedi après-midi de Donyell Malen. Visionnaire, le tonique néerlandais combine avec Reus - jusqu'alors invisible -, puis force le but contre son camp de Raum (66). Malgré la réduction de l'écart de l'excellent Georginio Rutter (Français, c'est bon de le rappeler) et une défense brinquebalante, Dortmund peut souffler. Ombre au tableau toutefois, la sortie sur blessure du cyborg Haaland, touché au genou droit dans le premier quart d'heure, puis à l'adducteur gauche à l'heure de jeu.Une bonne aspirine sur ordonnance. Sur un nuage, le Bayer Leverkusen a étrillé l'actuel barragiste Augsburg. Une véritable histoire de caviars puisque Bellarabi (9) et surtout Moussa Diaby, auteur d'un triplé sensationnel (24, 65et 69) en ont bénéficié, en toute létalité. Au four et au moulin, Amine Adli a également apporté sa pierre à l'édifice et continue sa progression outre-Rhin. Passeur pour Diaby en première période, l'ancien Pitchoune force Gikiewicz à la parade après la pause, et facilite l'entreprise de destruction massive initiée par son compatriote. Avec ce nouveau succès clair et net, lese maintient sur le podium.En course pour une toute première participation en Ligue des champions, l'Union Berlin continue de remplir sa besace hors de ses bases, alors que Gladbach poursuit son exercice sans queue ni tête, dans le ventre mou. La situation évolue sur une main de Friedrich, sanctionnée par un contre-pied parfait de Max Kruse, sur penalty (18). Et puis les deux formations vont choisir de se répondre avec des réalisations inspirées : avant la pause, Manu Koné a tenu à faire comme Amine Adli - c'est-à-dire briller - en réussissant un enroulé spontané et imparable (40), au terme d'une action initiée par Breel Embolo, d'un petit pont au milieu de terrain. En fin de rencontre, c'est Kruse qui a finalement eu le dernier mot, en convertissant une subtile passe cachée de Giesselmann (84). Vivons heureux, mais plus trop cachés, du côté de l'Alten Försterei.Stuttgart face à ses vieux démons. Encore défaits à Fribourg, les Souabes ont plus que pied dans la zone rouge, puisqu'ils pointent à l'avant-dernier rang de Bundesliga et sont en panne totale sur le front offensif. Le pire dans l'histoire, c'est que les coups du sort semblent s'enchaîner sur leur calvasse, comme lors des deux précédente relégations du VfB, en 2015-2016 et 2018-2019. La demi-heure passée, les troupes de Pellegrino Matarazzo pensent bénéficier d'un penalty, afin de saupoudrer l'engrenage de Fribourg de grains de sable. Mais le croc-en-jambe sur Tibidi initialement reproché à Kübler est finalement rapidement annulé par l'arbitre Stieler, après vérification VAR. Dans la minute qui suit, Nicolas Höfler lance le SCF, bien trouvé par Lukas Holer en retrait (37), avec le concours du malheureux Hiroki Ito, coupable d'une déviation fatale. Dans la tête, c'est déjà trop tard, chose que ne manquera pas de rappeler froidement Schade (72), pour doubler la mise.Lancé vers une saison historique en haut de tableau, Fribourg est quatrième.La remontée fantastique ? Mort et enterré à la trêve, Greuther Fürth semble toujours animé par l'esprit de Noël, puisqu'après deux nuls glanés face à Stuttgart et l'Arminia Bielefeld, les Trèfles se sont offerts le scalp de Mayence. Bien que toujours lanterne rouge, les Bavarois ont profité de la passivité des. D'abord par le germano-tunisien Jeremy Dudziak, lancé plein axe (12), puis grâce à la malheureuse jambe gauche de Bell (65). Comme pour pousser le bouchon encore plus loin, les barres auront aussi donné de la voix en faveur du SpVgg, en repoussant la feuille morte de Stach (28), et le dégagement négligeant de Willems (40). Qu'importe la réduction de l'écart tardive d'Onisiwo (90e+3), à force de tenir tête au Bayern et de craquer contre Greuther Fürth, Mayence peut pleinement revendiquer son titre de terre de paradoxe.