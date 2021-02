« Considérés comme des pestiférés »

La Coupe de France est faite de belles histoires, et celle du Football Club de Mtsapéré devait en être une. Le premier club de l’histoire de Mayotte à atteindre les 32es de finale de la compétition s’apprêtait en effet à rejoindre la métropole pour y défier Romorantin le 21 janvier prochain, mais rien ne s’est passé comme prévu. Le problème ? La Covid, encore et toujours, qui a imposé un rapatriement collectif sur l’île hippocampe... alors que l’équipe était déjà rendue en escale à La Réunion. Retour sur cette histoire rocambolesque avec Djadid Abdourraquib, le président du club, qui garde espoir de voir sa formation disputer le match le plus important de son histoire.

« On aurait dû nous empêcher de partir de Mayotte dès le début. Dans notre vol jusqu’à La Réunion, il aurait très bien pu y avoir un cas positif qui aurait contaminé tout le monde. »

« Ne pas pouvoir jouer serait une déception totale. Certains joueurs, notamment ceux en fin de carrière, sont même capables d’arrêter. Car pour eux, c’est un rêve qui se briserait. »

Propos recueillis par Félix Barbé

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nous avons pu partir avec 23 joueurs. Naturellement, nos cinq joueurs positifs au coronavirus sont restés à Mayotte. Le vrai problème, c’est que nous avons appris que nous étions cas contacts une fois arrivés à l’aéroport de La Réunion pour une escale... On aurait dû le savoir avant de quitter Mayotte.On était forcément très déçus, mais je tiens à souligner qu’on garde espoir de venir en France métropolitaine. On suit très rigoureusement un protocole établi par l’ARS, nos joueurs se sont tout de suite mis à l’isolement, et nous nous préparons pour venir en métropole une fois que nous aurons récupéré tous nos joueurs.Pas spécialement. La pandémie est très active dans le monde, cela donne une raison pour empêcher les voyages. Encore une fois, c’est plutôt la manière qui nous a déplu. On aurait dû nous empêcher de partir de Mayotte dès le début. Dans notre vol jusqu’à La Réunion, il aurait très bien pu y avoir un cas positif qui aurait contaminé tout le monde. Le fait d’être partis et d’être déjà en escale, ça a un peu découragé tout le monde. On a été considérés comme des pestiférés.Je comprends parfaitement. C’est naturel de nous empêcher de venir dans ces circonstances. Bon, après, il faut savoir que le variant anglais est plus dangereux que le variant sud-africain.Au départ, ils étaient évidemment déçus. Ils voulaient comprendre pourquoi ils pouvaient voyager jusqu’à La Réunion, et pas jusqu’en métropole. Mais désormais, ils sont motivés et remontés. Ils se sont enfermés pour une semaine, ils ont tous fait les tests PCR et antigéniques nécessaires pour se donner une chance de venir.En fait, la Fédé va demander l’avis de l’ARS. C’est elle, via un rapport, qui va décider si le match peut se jouer ou non. Si l’ARS dit que la situation de nos cas ne s’est pas arrangée, le match sera perdu. En revanche, si on respecte tout le protocole comme il faut et que l’ARS signale à la Fédération que l’on peut se déplacer, alors ce sera bon pour nous. Il est même possible qu’on se déplace le 19 ou le 20, pour un match prévu le 21. Dans un tel cas, on espère que la FFF pourra décaler la rencontre d’une journée pour récupérer du vol.Ce serait terrible. Les joueurs, les dirigeants... tout le monde rêve de ce match. On a investi sur le long terme : ça fait dix ans de suite qu’on est champions de Mayotte, dix ans qu’on se prépare pour ça et on est enfin arrivés où on voulait... Ne pas pouvoir jouer serait une déception totale. Certains joueurs, notamment ceux en fin de carrière, sont même capables d’arrêter. Car pour eux, c’est un rêve qui se briserait.Oui, avec beaucoup d’attention. On a vu un beau match... Mais de notre côté, on a travaillé pour être là. Quoi qu’il arrive, on va se préparer pour jouer cette rencontre et nous serons prêts !