Deux ans après, Kepa explique pourquoi il a refusé d'être remplacé contre City

Chelsea goalkeeper Kepa Arrizabalaga has apologised to former manager Maurizio Sarri over the 2019 Carabao Cup final confusion. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 27, 2021

La parole est au gardien.Tout le monde se souvient de la scène surréaliste lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2019 entre Chelsea et Manchester City, où Kepa Arrizabalaga, le gardien des, avait refusé de sortir alors que Maurizio Sarri avait demandé le remplacement. Les deux s'étaient écharpés à distance, et Manchester City avait remporté le match aux tirs au but. Deux ans plus tard, Kepa est revenu sur cet épisode dans, au milieu d'un résumé de sa carrière.[...], rembobine-t-il.Le gardien précise au passage qu'il a toujours aujourd'hui uneavec Maurizio Sarri.Quiproquo clos.