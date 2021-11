Décimé par la Covid-19, Belenenses SAD joue à 9 contre Benfica

SO

La soirée va être longue pour Belenenses.Habituellement gardien de but, c'est en défense centrale que João Monteiro débute cette rencontre du championnat portugais entre Belenenses SAD et Benfica. Un coup de génie de son entraîneur ? Non. Le club de Belém dans la banlieue de Lisbonne ne peut tout simplement pas faire autrement après avoir vu 17 joueurs de son effectif touchés par la Covid-19. Résultat, il ne restait plus que 9 joueurs, dont 2 gardiens de but et les habituels remplaçants et réservistes, pour affronter le SLB.Une situation ridicule qui rappelle celle de River Plate qui avait disputé un match de Copa Libertadores en mai dernier face aux Colombiens de Santa Fe avec seulement 11 joueurs sur la feuille de match et un milieu de terrain dans les cages Mais contrairement au club argentin qui s'était imposé 2-1, Belenenses risque de passer une mauvaise soirée puisqu'ils ont concédé l'ouverture du score après 25 secondes de jeu sur un CSC.