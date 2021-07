Danemark – Allemagne, 1992 : les Danois dynamitent la Mannschaft !

C’est l’une des plus grandes sensations de l’histoire du foot. Repêchés in extremis pour disputer un Euro 1992 infesté de grands requins allemand, néerlandais, anglais et français, le petit Danemark a décroché un Graal qui ne lui était pourtant pas destiné...

Danemark – Allemagne (2-0) – Finale de l’Euro 1992 – 26 juin 1992

Buteurs : Jensen (18e), Vilfort (78e)

Möller-Nielsen : « Éclatez-vous : vous n’avez rien à perdre ! »

Sous les yeux de Pelé et Beckenbauer...

Chérif Ghemmour

Dans la culture anglo-saxonne, en politique ou en sport, ce sont ces trois mots qui évaluent par ordre décroissant les prétendants à la victoire finale. Quand l’Euro 1992 débute en Suède ce 10 juin, le petit Danemark est clairement l’(le sorti d’entrée) de ce tournoi à huit nations. Le 30 mai, la sélection danoise, deuxième et éliminée en qualifications, a été repêchée au détriment du qualifié de sa poule, la Yougoslavie, sanctionnée par l’ONU, puis par la FIFA pour cause de guerre dans les Balkans.La légende racontera que lesétaient tous déjà partis au soleil de la Costa Brava et qu’ils étaient revenus en tongs la veille de la compète. C’est largement inexact, comme le rappela Kim Vilfort dans(équipe post-URSS, NDLR)Le gros de la sélection était donc bien là, d’autant plus que le championnat local s’achevait fin mai. Mais il ne reste que dix jours pour se préparer... Heureusement, les joueurs se connaissent bien pour être, pour la plupart d’entre eux, passés par le club de Brøndby, les Espoirs et l’équipe olympique. Ces deux sélections ayant été coachées par le sélectionneur du tournoi 1992, Richard Möller-Nielsen. Une culture « allemande » cimente également un groupe dont pas mal de gars sont titulaires en Bundesliga. Un détail qui va compter... Enfin, un petit drame interne agrège aussi les volontés. La petite fille cancéreuse de Vilfort, 6 ans, est en phase terminale à l’hôpital de Copenhague :confessera le défenseur John Sivebaek dansÀ l’Euro, contre toute attente, lasort seconde de sa poule derrière la Suède, mais devant la France cofavorite du tournoi, drivée par Platini, et l’Angleterre. En demies, les Danois écartent les Pays-Bas de Bergkamp et Van Basten pourtant tenants du titre (2-2 AP et 5 TAB à 4) ! L’attaquant Brian Laudrup a été fantastique, éclipsant l’absence de son génial aîné, Michael, parti fâché de la sélection avec Richard Möller-Nielsen pendant les éliminatoires... Au matin de la finale contre l’Allemagne, championne du monde en titre, Möller-Nielsen répète à nouveau à ses gars :Face au 3-5-2 allemand de Berti Vogts, Möller-Nielsen aligne un 5-3-2 résolument défensif :plaidera Sivebaek.À 20h15, dans la lumière boréale du stade Ullevi de Göteborg bondé de 35 000 spectateurs, commence un match que les Allemands vont forcément gagner à la fin... La preuve : Peter Schmeichel sauve d’entrée les siens dans un duel contre Reuter !La pression germanique est terrible :, racontera Kent Nielsen pour, approuve le milieu Jensen. Avec zéro but en sélection et zéro frappe cadrée jusque-là dans le tournoi, c’est pourtant ce dernier qui ouvre la marque à la 18minute. Sur une passe en retrait de l’attaquant Flemming Povlsen, Jensen expédie une mine qui nettoie la lucarne de Bodo Illgner : 1-0 et stupéfaction à Göteborg ! Sous les yeux ébahis de Pelé et Beckenbauer, côte à côte en tribune VIP, Schmeichel écarte ensuite d’un plongeon et du bout des gants une frappe croisée de Klinsmann en demi-volée. Puis le géant claque des deux poings au-dessus de la barre une reprise terrible du même Klinsi. Le gardien de MU est en fait l’homme du match : outre ses arrêts, il cueille tous les centres aériens et surtout, il temporise à chaque dégagement lointain au pied qui casse le rythme allemand et les faits repartir de leurs bases... Après la mi-temps, les Allemands fébriles multiplient centres et frappes de loin, vexés sans doute de ne pas avoir encore terrassé l’danois. Sivebaek ne s’y trompera pas :Mais nouvelle tête canon de Klinsmann sur corner et nouvelle parade inouïe de Schmeichel. Le Danemark est au bord de la rupture... On joue la 78quand Vilfort s’échappe dans l’axe et embarque Brehme et Helmer aux 18 mètres... Crochet du droit, frappe du gauche et poteau entrant : 2-0 ! Au ralenti, le buteur semble s’emmener le ballon de la main. C’est du menton qu’il a touché le cuir :, épiloguera Kim.Exact ! Ils ne reviendront plus, et le Danemark sera sacré en tombant les trois derniers vainqueurs de l’Euro. Derniers arrivés et derniers partis... Le vilain petit canard des contes d’Andersen s’est mué en cygne majestueux. Après la victoire inattendue du « non » danois au référendum européen du 2 juin, le Danemark fait sensation en football., se souvient Kent Nielsen.Depuis, les anciens de 1992 se retrouvent souvent le 26 juin avec les familles pour un mach amical et un grand banquet arrosé de bonnes bières locales...