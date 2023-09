Zaïre-Emery : « C'est plus facile de jouer avec les grands qu'avec les jeunes »

En voilà un qui ne parle certainement pas d’âge avec Kylian Mbappé.

Intronisé titulaire au milieu de terrain par Luis Enrique, sélectionné pour la première fois avec les Espoirs, Warren Zaïre-Emery vit un début de saison de rêve. La suite logique pour le jeune homme de 17 ans, surdoué depuis le plus jeune âge. « Quand j’allais voir les matchs, mon rêve était de jouer au Paris Saint-Germain et d’y faire toute ma carrière, confie l’intéressé dans un entretien pour Téléfoot. En préparation, j’ai vu que le coach me faisait beaucoup confiance, j’espère que ça va continuer tout au long de l’année. Je me sens très bien, physiquement et mentalement. » Et pas question de se laisser griser par l’engouement autour de son ascension : « Je reste moi-même, je vis normalement et j’essaie de ne pas regarder, comme ça je reste humble. »

"Je suis plus facile avec les plus vieux qu'avec les plus jeunes. Maintenant, il n'y a plus d'âge" Warren Zaïre-Emery sur sa précocité, et le fait d'avoir été constamment surclassé durant sa formation (@BastienAL) pic.twitter.com/nyTge40mrh — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 3, 2023

Impressionnant notamment dans son impact physique pour un joueur aussi jeune, le natif de Montreuil assure que les choses se font naturellement. « J’ai toujours joué comme ça, donc pour moi, ça ne change rien. C’est plus facile de jouer avec les plus grands qu’avec les jeunes. Il faut toujours aller plus vite, ça m’a apporté beaucoup et maintenant il n’y a plus d’âge, je peux jouer contre quelqu’un de 30 ans, comme quelqu’un de 18. » Un Zaïre-Emery très ému au moment de recevoir les félicitations de sa grand-mère, toujours à ses côtés depuis gamin. « Elle a toujours été là pour moi. Quand mon père ne pouvait pas me ramener, elle était là, se rappelle-t-il les larmes aux yeux. Tout le monde la connaît ici au PSG et ils me disent tous d’en prendre soin. »

Lui en tout cas peut compter sur l’ensemble des supporters parisiens pour le chouchouter.

Pronostic Lyon PSG : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 1 + 15€ offerts sans déposer d'argent