Viens poser des questions au Rédac’ chef de So Foot.com

Le stagiaire prend les commandes.

Ce jeudi 18 mai 2023, vous pourrez poser en exclusivité des questions au rédacteur en chef de ce merveilleux site, Matthieu Pécot. Quel est son parcours, comment est-il arrivé chez So Press ou encore quels sont les articles les plus fous qu’il a écrits. Simples curieux, étudiant qui cherche à se renseigner ou quadragénaire en pleine remise en question professionnelle sont les bienvenus. Après cet épisode du Stagiaire, vous saurez tout sur le parcours de ce journaliste chevronné.

Rendez-vous ce jeudi à 11h sur la chaîne Twitch de So What. Toutes les semaines, un personnage du groupe So Press vient pour expliquer son rôle dans l’entreprise. Que ce soient les journalistes, monteurs ou développeurs, tous passent l’entretien du stagiaire.

