Venez voir, on débriefe France-Maroc et les huitièmes de finale du Mondial

Vous en avez pris l’habitude, depuis le début de la Coupe du monde féminine, on fait le bilan sur les matchs, on vous révèle quelques anecdotes, on se paie des stars… Bref, on parle de football féminin ! Vous aussi vous avez aimé la prestation des Bleues face au Maroc, la manita de l’Espagne, l’élimination des Etats-Unis et Lauren James qui se sert de ses adversaires comme serpillère… Alors venez en discuter avec nous ! Tous les lundis, ok aujourd’hui on est mardi mais à 18h, on débriefe une phase du Mondial et aujourd’hui on fait le bilan des huitièmes. Alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le tchat. À toute !

<iframe loading="lazy" src="https://player.twitch.tv/?channel=sowhat&parent=www.example.com" frameborder="0" allowfullscreen="true" scrolling="no" height="378" width="620"></iframe>

La France corrige le Maroc