Un nouveau prétendant à la présidence de la LFP est connu

Un nouveau challenger entre dans l’arène.

Après Karl Olive, un député macroniste, et Cyril Linette, ancien président de L’Équipe et du PMU, c’est au tour de Christophe Bouchet de vouloir se porter candidat à la présidence de la Ligue de football professionnel. L’ancien président de l’OM de 2002 à 2004 et vice-président de Tours l’a confirmé ce mardi à RMC Sport. Christophe Bouchet, membre du Parti radical, sera auditionné par l’Union des Acteurs du Foot (UAF) vendredi puis par Foot Unis, le 29 août, date de l’assemblée générale du syndicat des clubs pros.

Toujours selon RMC, l’ancien journaliste a également déclaré qu’il allait envoyer dans les prochains jours un courrier à tous les présidents de club pour détailler ses motivations et exposer son projet, avec comme objectif d’obtenir assez de parrainage pour voir sa candidature être confirmée. Pour rappel, la présidence de la LFP est remise en jeu le 10 septembre pour un mandat de quatre ans.

Vincent Labrune en sueur.

Le LOSC remporte la première manche face au Slavia Prague