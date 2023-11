Un million d’euros de perte par an pour le Paris FC avec la billetterie gratuite à domicile

Après la décision, l’explication.

« Pour la première fois au monde, désireux de proposer une nouvelle vision innovante du football en accueillant le plus large public possible, le Paris FC offrira dorénavant une billetterie gratuite pour tous ses matchs à domicile, au stade Charléty, à partir de la réception de Bastia le 11 novembre jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. » Il y a quelques jours, le club du 13e arrondissement de Paris avait surpris tout son monde à travers un communiqué. Tous les matchs à la maison seront désormais gratuits, un processus novateur qui concernera l’ensemble des rencontres de l’équipe masculine, engagée en Ligue 2 BKT, et féminine, en lice en D1 Arkema. Invité sur le plateau de BFMTV ce lundi matin, le président du Paris FC Pierre Ferracci a confié vouloir aussi voir le stade Charléty plein avec cette opération.

« C’est un enjeu sociétal et opérationnel pour le club. Le football a mauvaise presse aujourd’hui. On parle de violence, de l’argent roi, des dérives racistes. Et dans le même temps, les tarifications continuent de grimper, et pas seulement en Ligue des champions. Le foot devient inaccessible, notamment pour les familles modestes. Le football est le sport le plus populaire de la planète, le plus pratiqué, le plus regardé, et il devient inaccessible », lance dans un premier temps Pierre Ferracci avant d’assurer que l’autre enjeu de cette opération est aussi « de remplir le stade Charléty, parce que ça reste l’un de nos points faibles ». 1056 spectateurs contre Caen lors de la première journée, 537 face à Concarneau, 972 pour la réception d’Amiens… Le Paris FC a effectivement bien du mal à remplir son enceinte capable d’accueillir près de 20 000 amoureux du ballon rond.

Un beau coup de poker.

