Un jeune joueur lillois bat un record européen de précocité

Est-ce que c’est seulement légal ?

En décidant de faire tourner face au KÍ Klaksvík en Ligue Europa Conférence, Paulo Fonseca a donné l’occasion à Ayyoub Bouaddi, titulaire pour la première fois avec le LOSC, de battre un record européen. À 16 ans et 3 jours, le jeune milieu lillois né en 2007 et qui a signé son premier contrat professionnel au mois d’août, est tout simplement devenu le plus jeune joueur de l’histoire à démarrer un match sur la scène continentale (C1, C3 et C4 confondues).

Et c’est bien tout ce qu’il y a à retenir de la sortie lilloise aux Féroé, puisque les Nordistes ont buté sur les coéquipiers d’Árni Frederiksberg (0-0), au terme d’une purge intergalactique.

Roulez, jeunesse !