Un incroyable record d’ancienneté au Portugal

38 saisons qu’il galope sur les terrains professionnels de football, en Europe et ailleurs.

Alors forcément, Kazuyoshi Miura en connaît un rayon quand il est question de records d’ancienneté. Et le Japonais en a battu un nouveau, ce samedi : l’attaquant est en effet devenu le plus vieux joueur à participer à une rencontre officielle au Portugal, tout simplement. Son âge ? 56 ans, un mois et 24 jours.

Prêté à Oliveirense, l’attaquant qui appartient toujours à Yokohama est entré en jeu à la 90e minute sur la pelouse de l’Academico Viseu lors de la 29e journée de deuxième division portugaise. Son équipe menant déjà 4-1 et évoluant en supériorité numérique (à onze contre neuf, suite à deux expulsions), celui qui est a débuté au haut niveau en 1986 ne risquait pas de changer le cours de la rencontre.

Dans un sens, comme dans l’autre.

Kazuyoshi Miura débarque en D2 portugaise