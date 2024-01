Un ex-rouennais champion et meilleur gardien du Népal

Partir au Népal pour un premier trophée ? Payet a du y penser.

Jeffrey Baltus, ancien gardien du FC Rouen en National 2, s’est envolé pour le Népal et sa NpSuperleague l’été dernier. Un choix étonnant, mais payant, puisqu’il est devenu champion avec le Lalitpur City FC, remportant par la même occasion son premier trophée. Cerise sur le gâteau : il a été désigné « gant d’or », de quoi laisser une trace dans ce championnat. Tout cela valait bien le coup de laisser sa femme et son fils de quatre ans à la maison, pour saisir cette « opportunité, qui sur le plan familial était un gros sacrifice. »

Mais Jeffrey Baltus ne s’envolait que pour un mois, puisque la NpSuperleague est un championnat particulier dans un seul stade, au Dasarath Rangasala de Katmandou, avec seulement huit matchs de saison régulière et des play-offs ensuite. Au total, le natif de Melun s’est exilé deux mois. Juste le temps de devenir ambassadeur. « La Ligue du Népal veut grandir et se développer. Ça va progresser mais ils ont entre 5 et 10 ans de retard», estime l’ex-rouennais dans Ouest-France, « Dans mon équipe, il y a Papa Ibou Kebé, l’ancien attaquant de Colmar qui a longtemps joué au Vietnam. Il m’a prévenu d’entrée qu’il fallait s’adapter pour avancer. »

Rouen aurait peut-être besoin de lui.

