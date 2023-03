Un club de quatrième division de district sauvé par des migrants

La disparition attendue a laissé place à une belle histoire au club de l’US Argy.

À l’image des autres, le football amateur rural traverse parfois des périodes compliquées avec des clubs qui ont du mal à boucler des effectifs complets. C’est la situation qu’a dû gérer le petit club de l’US Argy (Indre) l’été dernier comme le raconte Le Monde ce jeudi. À la suite des départs de plusieurs joueurs, cette association sportive d’un petit village d’à peine 610 habitants a bien failli disparaitre, faute de licenciés suffisant pour aligner une équipe. Alors qu’elle semblait condamnée, l’USA a pu compter sur une aide inattendue pour compléter son équipe : originaires d’Afrique subsaharienne, d’Europe ou encore d’Amérique latine, une quinzaine de migrants de sept nationalités différentes ont proposé d’eux-mêmes leurs services pour prendre une licence au club.

Avec ce recrutement providentiel, Argy a finalement pu s’engager en quatrième division du district de l’Indre. Dans l’une des divisions les plus basses du foot français, cette équipe composée de sept nationalités différentes (plus que Châteauroux (N1), l’équipe phare du département) fait bonne figure, à la quatrième place de sa poule de 12 équipes. Cette équipe cosmopolite incarne la renaissance d’un club au bord du gouffre et est reconnue pour sa « capacité incroyable à ne rien lâcher pendant 90 minutes » comme le souligne Eric Biaunier, fils du président du club. Logique quand on connait le parcours de vie connu par ces hommes, réfugiés ou en attente d’une réponse concernant leur demande d’asile.

Vivement le film de Dany Boon sur le sujet.

