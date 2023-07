Tennis-ballon, beach soccer, foot5… voici le programme du FFF Tour 2023 !

Désireuses de développer la pratique du football sous différentes formes, la Fédération Française de Football organise un FFF Tour.

Qu’est-ce qu’on entend par « différentes formes » ? Ça peut être le tennis-ballon (renommé futnet), le walking foot (foot en marchant), le futsal, le fitfoot, le foot5, le Cecifoot ou tout simplement le beach soccer… En somme, tout ce qui peut permettre de jouer au foot en dehors du foot à onze classique avec les entraînements et les matchs.

Ainsi, du 8 juillet au 24 août, le FFF Tour s’arrêtera dans 12 villes pour installer son « village » dans lequel tout le monde pourra essayer ces différentes activités et divers ateliers. « Le village est ouvert gratuitement à tous les licencié(e)s et non licencié(e)s de tout âge, de 9h45 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 » précise le site de la Fédé.

Voici les villes où vous pourrez en profiter :

8-9 juillet : Le Touquet-Paris-Plage (Ligue des Hauts-de-France)

12-13 juillet : Trouville (Ligue de Normandie)

16-17 juillet : Quiberon (Ligue de Bretagne)

20-21 juillet : Saint-Jean-de-Monts (Ligue Pays de la Loire)

24-25 juillet : Royan (Ligue de Nouvelle-Aquitaine)

28-29 juillet : Hendaye (Ligue de Nouvelle-Aquitaine)

2-3 août : Port-la-Nouvelle (Ligue d’Occitanie)

6-7 août : Canet-en-Roussillon (Ligue d’Occitanie)

10-11 août : Le Cap d’Agde (Ligue d’Occitanie)

15-16 août : Le Grau-du-Roi (Ligue d’Occitanie)

19-20 août : La Londe-les-Maures (Ligue Méditerranée)

23-24 août : Bormes-les-Mimosas (Ligue Méditerranée)

Bon après, vous pouvez aussi continuer à envoyer votre ballon Corner pendant des heures dans la mer en espérant que les vagues le ramènent si vous préférez, hein…

