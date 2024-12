Comme une bûche, vous avez tranché sur l'épineuse question des discussions foot pendant les fêtes

Fêter Noël en 2024 n’était pas une mince affaire. Le monde est en guerre, la planète est déréglée, les animaux meurent et Darmanin est ministre de la Justice. Fatalement, il ne restait plus qu’un sujet pour éviter les précédents : le foot ! On vous a alors sondé sur cette question : « Faut-il parler de foot pendant les fêtes de fin d’année ? » Vous étiez 64% a estimé que c’était nécessaire. Cependant, l’espace commentaire s’est transformé en sas de décompression. Jamais autant de transparence et de complicité ont été ressenties au même endroit. Même L’abbé Jack Facial et Cockney étaient chaleureux, dur à croire…

La FFF et l’oncle raciste

On le sait : la figure du tonton raciste est éculée. Cependant, lui aussi est un incontournable, comme les mandarines et petits nougats. Alors Shtrafnoï… Padatcha! Udaaaarrrr!!! prend les devants : « Le foot… quelle drôle d’idée. À la limite, lancer le débat en faisant remarquer qu’y a quand même pas beaucoup d’albinos en EDF ». Ce qui ouvre la voie à Ibrahim Zlatanovic, qui va se lancer dans une imitation bien trop détaillée pour être fictive : « De mon temps les Trésor et Tigana fermaient leur gueule. Maintenant on a Mpabbé […], l’autre de Manchester qui dansait tout le temps là (on le voit plus ?).Ils parlent beaucoup au micro je trouve et donnent trop leur avis. Mais l’autre petiot là Nbolo Kanouté lui il me plait bien, il est comme je les aime. »

Ça évite de parler politique ou d’écouter belle maman

Parler foot parce qu’on s’en fout de l’histoire racontée par la belle-mère pour la 50e fois, Jean Marc Bosse mal et Sefkanito se sont alliés autour d’un ennemi commun. M.Manatane quant à lui cherche surtout une issue pour éviter de parler de politique: « tout sera bon pour éviter de faire référence au gouvernement qu’on vient de nous annoncer. Même le sébum débordant de Titouan, neveu tiktokeur, ou les hémorroïdes de Tante Ursule ».

Spouks lui, estime très simplement que parler d’actualité avec les mauvaises personnes, c’est dur mais que « Le foot, pas toujours facile mais on peut s’entendre avec tout le monde sur le niveau actuel de Kolo Muani ». Dingue, Randal serait donc un vecteur de paix ? Et pourquoi pas un transfert du côté de l’ONU dès cet hiver ? Pour conclure, Stevealbinos propose une solution efficace et radicale : « Il faut surtout boire. Parler est facultatif ».

Alors, à la vôtre.

