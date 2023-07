Second procès de Benjamin Mendy : le Français sera entendu lundi

Déclaré non coupable, en janvier par la justice anglaise, de sept des neuf charges – six viols et une agression sexuelle – qui le visaient, l’ex-international français Benjamin Mendy est de retour au tribunal depuis la semaine passée, pour une accusation de tentative de viol et une accusation de viol, niées par le Français, qui dateraient respectivement de 2018 et 2020. Présent au procès, le journal L’Équipe nous apprend que le défenseur sera entendu lundi par le jury, à Chester, à partir de 11h30 (heure française). Il « aurait dû être auditionné dès jeudi mais l’audience a été interrompue par des échanges techniques entre le juge, l’avocate du joueur et le procureur », écrit le quotidien sportif.

Mercredi, une proche de la deuxième victime présumée, présente à la fête du 11 octobre 2020 chez Benjamin Mendy, a été entendue, racontant l’état de son amie juste après le viol présumé : « C’était comme si elle avait vu un fantôme… Elle était terrifiée. Je lui ai dit : “Mais où étais-tu passée ?” Elle m’a répondu : “Peut-on partir d’ici ?” » Jeudi, c’est une collègue de travail qui a témoigné, racontant l’état de la victime présumée le lendemain de la soirée : « Elle semblait fatiguée et triste. […] Elle m’a dit plusieurs fois : “Je lui avais dit non, je lui avais dit que je ne voulais pas avoir de relations sexuelles”. C’est comme si elle répétait en boucle les mêmes phrases. »

