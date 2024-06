Roberto Baggio victime d’une agression à son domicile durant Espagne - Italie

On ne respecte plus les légendes.

Jeudi soir durant le match opposant l’Espagne à l’Italie, Roberto Baggio a été victime d’une agression à son domicile. Selon les informations rapportées par le Corriere del Veneto, le Ballon d’or 1993 a vu cinq hommes armés s’introduire chez lui dans sa villa à Altavilla Vicentina, vers 22 heures. Durant cette intrusion qui a eu lieu alors que lui et sa famille regardaient le match de l’Euro, Baggio a été blessé, frappé par une des armes à feu. Il a été pris en charge par les secours et n’a eu à subir que quelques points de suture.

Lors de l’agression, la légende du football italien a pu s’échapper de la pièce et s’enfermer avec sa famille dans une autre, et c’est à ce moment-là qu’il a pu appeler la police. Les agresseurs ont tout de même pu voler des bijoux, des objets de valeur et de l’horlogerie avant de disparaître. L’enquête suit son cours et les caméras de vidéosurveillance de la propriété de l’ancien joueur de la Juventus seront étudiées pour mettre la main sur les responsables.

