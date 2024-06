Qui va gagner le groupe F de l’Euro 2024 ? Le Portugal largement favori

Malgré sa récente défaite face à la Croatie, interrompant une longue série sans être vaincu (21 matchs), le Portugal devrait jouer les gros bras dans ce groupe F, et prendre sereinement la première place. Le gros point d’interrogation de cette poule n’est autre que la 2e place, probablement disputée par la Turquie, ainsi que la Tchéquie. D’un côté, les hommes de Vincenzo Montella semblent plus prompts à concourir à cette place de dauphin, tout en gardant en tête qu’ils ont l’habitude de décevoir quand la pression est intense. De l’autre, les Tchèques restent sur un quart de finale disputé en 2020, et pourraient jouer de leur expérience afin de déjouer les plans turcs. A l’occasion de son premier grand tournoi international, la Géorgie, qualifiée aux barrages, ne devrait pas avoir on mot à dire face à des nations plus coriaces.

A l’image des éliminatoires où elle n’a laissé aucune chance à ses adversaires (10 victoires en autant de rencontres), la sélection lusitanienne est partie pour réaliser un parcours sans fautes lors de ces phases de groupe. Elle compte bien évidemment sur Cristiano Ronaldo, qui disputera son dernier Euro sous les couleurs rouges et vertes, mais pourra également s’appuyer sur sa jeunesse, en la personne d’un Rafael Leao particulièrement attendu. Cependant, on a vu lors du dernier Mondial que CR7 avait eu du mal, et Bruno Fernandes, auteur d’une très belle saison au niveau statistiques avec Man U avant de marquer un doublé en 45 minutes en préparation avec le Portugal face à la Finlande. Avec seulement 6 sélections, le Yildiz est attendu au tournant, tout comme le petit prodige du Real Arda Güler. Vainqueur de la Bundesliga avec Leverkusen, Patrick Schick (13 buts en 33 apparitions) est lui aussi considéré comme le joueur clé de sa nation. Côté Géorgie, les deux hommes sous les projecteurs ne sont autre que Mikautadze et Kvaratskhelia, mais il leur sera sans doute difficile de trop scorer.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

