Quand Guardiola célèbre un but de son équipe... avec deux joueurs de Liverpool

Le trashtalk à son paroxysme.

Dans une après-midi où Manchester City a d’abord été titillé, puis a finalement roulé sur Liverpool, l’image qui a finalement fait le tour des réseaux sociaux est signée Pep Guardiola. La scène se déroule à la 27e minute du match : Julián Álvarez égalise, dix minutes après l’ouverture du score de Mohamed Salah, et déclenche la joie non dissimulée de son entraîneur, qui va alors célébrer à sa manière, avec Kostas Tsimikas et Arthur, deux joueurs des Reds.

Never seen anything like this! Pep Guardiola has Liverpool players celebrating Jürgen Klopp’s Liverpool getting humiliated. pic.twitter.com/3GuOMrVVYO — Suhail (@SuhailChowdhary) April 1, 2023

Le premier cité s’est contenté d’un petit sourire narquois, tandis que le deuxième a même serré la main au technicien espagnol. Après la partie, Guardiola a d’ailleurs été interrogé sur cette célébration, et a lâché : « J’étais heureux, et j’ai dit « Il était beau notre but ? » C’est tout. C’était évidemment de l’humour, sérieusement… Je suis désolé, j’ai simplement parlé avec Tsimikas et j’entends que c’est un manque de respect. Demandez-lui si je lui ai manqué de respect. »

Pas certain que cette séquence fasse entrer Arthur dans le cœur des supporters de Liverpool…

