Quand beIN Sports choisit de ne pas retransmettre les grèves de la première journée de Ligue 2

Le foot, c’est le week-end.

Le multiplex de Ligue 2 a été décalé au vendredi 20 heures par le diffuseur beIN Sports, et les supporters ne sont pas contents. Lors de la première journée, ils ont milité pour le retour des matchs le samedi. Balles de tennis à Metz, fumigènes à Amiens et Caen… Ce que n’a pas manqué de ne pas diffuser beIN Sports. Selon le site Arrêts sur images, le traitement médiatique de ces grèves a été faible, voire inexistant. La chaîne qatarie a préféré le « mutisme », et a parfois opté pour le « second degré ».

La soirée de la première journée a débuté sans un mot sur les protestations, rembobine le site. Et ce, alors que plusieurs clubs ou entraîneurs sont montés au créneau, que les joueurs de Clermont et Pau arboraient des tee-shirts « Pour une Ligue 2 le week-end » à l’échauffement ou qu’un laser a été pointé sur une caméra de beIN à Guingamp. Idem lors des rencontres : rien ou presque sur les banderoles «anti-Ligue 2 le vendredi », et peu de retransmissions des actions des supporters. Certains journalistes prennent même position pendant celles-ci. « Le public se punit lui-même », peut-on entendre.

Un, deux, trois, le roi du silence commence.

