Pronostic Villarreal OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa (+100€ DIRECT)

Pour jouer nos pronostics Villarreal – OM, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT.

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur ce Villarreal – OM

Le bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Winamax.

Nos pronostics Villarreal – OM

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,47 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 194€ (294€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Victoire Villarreal » est coté à 2,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 340€ (440€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

Le Sous-Marin jaune a coulé

Vainqueur de l’Europa League face à Manchester United il y 3 saisons, Villarreral ne réitèrera pas sans doute un tel exploit cette saison. Depuis le départ d’Unai Emery, le Sous-marin jaune a perdu de sa superbe. Après un début de saison chaotique, Villareal a décidé de nommer Marcelino qui venait tout juste de partir de Marseille. Mais pour ses retrouvailles avec le club phocéen, le technicien espagnol a connu un match aller délicat avec une lourde défaite (4-0). Dans son stade, Villarreal aura à cœur de se racheter de sa performance du Vélodrome mais ne pourra pas compter sur Alberto Moreno expulsé contre les Olympiens. Le week-end dernier, les partenaires de Capoue ont immédiatement relevé la tête avec une belle victoire sur la pelouse du Betis Séville (2-3), dans un match marqué par une nouvelle expulsion d’Alberto Moreno. Un 8e match sans défaite et une 3e victoire de suite en Liga pour Villarreal qui est remonté à la 11e place.

Marseille n’en finit plus de gagner

Marseille revit depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. En effet, les Marseillais viennent de remporter leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Le technicien français s’est attaché à redonner confiance à ses hommes, à l’image de Ndiaye revigoré. Pour se qualifier pour ces 8es de finale, les Olympiens ont dominé le Shakhtar qui avait été rebasculé de la Ligue des Champions. Sur leur lancée, les partenaires de Veretout ont donc réalisé une excellente prestation contre Villarreal (4-0) en faisant un grand pas vers la qualification. Solide sur la scène européenne, Marseille vient de s’imposer lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1 face à Montpellier, Clermont et contre Nantes (2-0) et sont remontés à la 7e place. Face aux Canaris, les hommes de Gasset s’en sont remis à leur buteur Aubameyang qui enchaine les réalisations. Le Gabonais a inscrit 8 buts lors des 5 derniers matchs.

D’habituels absents

L’OM devra faire sans habituels absents Rongier, Gigot, Murillo et Nadir, mais aussi Pape Gueye, Onana et Garcia (pas inscrits en C4). Idem pour Villarreal, privé de Pino, Suarez, Terrats, Pedraza, Foyth, Raul Albiol (blessés), et de l’ancien Lyonnais Bertand Traoré (non qualifié). En plus, Moreno sera logiquement suspendu.

Les compositions probables pour ce Villarreal – OM :

Villarreal : Pepe Reina – Mandi, Bailly, Mosquera, Cuenca – Akhomach, Parejo, Capoue (ou Comesana), Baena – Gerard Moreno, Sörloth (ou Guedes).

OM : Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin – Ounahi (ou Veretout), Kondogbia, Harit – Ndiaye – Sarr, Aubameyang..

L’OM peut laisser couler

Même s’il y a une dynamique à conserver, l’OM serait un peu fou de tout donner sur ce match retour, à 3 jours seulement d’un match décisif pour la course à l’Europe en Ligue 1, à Rennes. Avec 4 buts d’avance avant de se déplacer au Madrigal, les Phocéens peuvent se permettre de gérer. A l’inverse, vexés par leur défaite de l’aller, les Espagnols devraient s’imposer lors de ce match retour pour se racheter devant leurs supporters.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Villarreal OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Des écoles fermées à cause de Villarreal-Marseille ?