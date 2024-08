Pronostic Twente RB Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match retour de Ligue des champions

Salzbourg va chercher sa qualif’ à Twente ?

Twente sort d’une excellente saison d’Eredivisie où il a terminé en 3e position derrière le PSV Eindhoven et le Feyenoord. Le club batave a notamment profité des difficultés de l’Ajax pour prendre cette 3e position qui lui permet de disputer ces tours préliminaires. Pour son entrée en lice, Twente a souffert en Autriche face à Salzbourg. Le score étriqué (2-1) ne reflète pas la domination autrichienne. En inscrivant un but en fin de rencontre, la bande à van Wolfswinkel garde ses chances de qualification. Le week-end dernier, Twente a parfaitement lancé son championnat en s’imposant à Nijmegen (1-2). Dans cette formation, on retrouve l’ancien également l’ancien de l’Atalanta, Sam Lammers.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Vainqueur de 10 titres de champion d’Autriche consécutifs, Salzbourg est désormais un habitué des compétitions européennes. Connu pour lancer d’excellentes jeunes joueurs, comme les Haaland, Szoboszlai ou Adeyemi, le club autrichien s’est fait surprendre l’an passé par le Sturm Graz. Obligé de passer par ces barrages, le RB Salzbourg a pris une option sur la qualif’ en dominant Twente (2-1). Toutefois, les protégés de Pep Lijnders regretteront les occasions manquées en route. L’adjoint de Klopp à Liverpool a parfaitement lancé sa nouvelle mission puisque ses protégés ont fait un carton plein sur le plan national avec une victoire en Coupe et 2 succès en championnat. Dans cette équipe, on retrouve également un ancien Stéphanois en la personne de Lucas Gourna-Douath, devenu l’un des cadres de cette équipe. A ses côtés, Salzbourg dispose de très bons éléments comme l’israélien Gloukh, l’attaquant Ratkov, ou le Danois Kjaergaard, auteur du doublé à l’aller. Solide, plus expérimenté de ces tours préliminaires et vainqueur à l’aller, Salzbourg semble en mesure de s’imposer face à une équipe de Twente, obligée à prendre des risques.

► Le pari « Victoire Salzbourg » est coté à 2,65 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 365€ (265€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « + de 2,5 buts » est coté à 1,50 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 250€ (150€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Twente – Salzbourg

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Twente – Salzbourg sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Twente – Salzbourg avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en Bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Twente Salzbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Troisième tour préliminaire aller de Ligue des champions : le suspense reste total