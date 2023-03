Pronostic Shakhtar Donetsk Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Shakhtar enchaîne face au Feyenoord

Le Shakhtar Donetsk a récemment repris la compétition officielle. Pour ses premiers matchs, le club ukrainien est parvenu à sortir le Stade rennais lors de son tour de barrage. Après avoir battu les Bretons en Pologne, le Shakhtar a eu très chaud lors du match retour, mais est parvenu à inscrire un but lors des dernières secondes de la partie qui lui a permis de participer aux tirs au but. Plus efficace que les Rouge et Noir lors de la séance, le Shakhtar s’est qualifié pour ces 8es de finale. Sur la scène nationale, le club de Donetsk vient de remporter ses deux matchs de reprise en championnat face à Minaj (1-4) et contre le Metalist 1925 (0-7). Le départ de Mudryk à Chelsea cet hiver ne semble pas avoir refroidi les ardeurs offensives du club ukrainien, qui compte toujours dans ses rangs des éléments comme Traoré, Zubkov, ou Stepanenko.

En face, le Feyenoord est tout simplement l’actuel leader d’Eredivisie. Le club de Rotterdam possède 3 points d’avance sur son premier poursuivant, l’Ajax d’Amsterdam. Depuis la reprise, le club batave est invaincu et reste même sur 4 victoires consécutives dans son championnat. L’équipe dirigée par Arne Slot reste sur deux succès de 1-0 face à Groningue et Heerenveen avec notamment des buts des attaquants Idrissi et Gimenez. Finaliste de la dernière Ligue Europa Conférence, le Feyenoord a pour particularité d’avoir remporté son groupe en terminant à égalité avec les 3 autres formations (8 points pour chaque équipe), Midtjylland, la Lazio et le Sturm Graz. Solide depuis la reprise et malgré le fait de ne pas jouer ses matchs à domicile en Ukraine, le Shakhtar devrait tenir tête à une formation du Feyenoord qui n’a pas remporté de match loin de ses bases lors de la phase de poules.

