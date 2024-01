Pronostic Rennes OM : Analyse, cotes et prono du 16e de finale + 10€ offerts sans déposer d’argent

10€ offerts sans avoir à déposer d’argent en misant sur Rennes OM !

Rennes – OM : sur quoi jouer vos 10€ ?

Rennes monte en régime

Ambitieux à l’intersaison, le club breton a connu une première partie de saison décevante en Ligue 1. En effet, les Rennais avaient terminé dans la seconde partie de tableau mais ils ont depuis redressé la barre lors des dernières rencontres avec des succès sur Clermont et surtout le week-end dernier contre Nice (2-0). En quête d’un match référence, Rennes a certainement repris confiance en disposant d’une équipe azuréenne 2e de Ligue 1 et qui n’a quasiment pas existé. À la suite de ces succès, le Stade rennais est remonté en 10e position. Cette série passe à trois en comptant la belle victoire au tour précédant face à Guingamp.

Un OM pas au mieux en 2024

Arrivé alors que l’OM n’était pas au mieux, Gattuso a tenté de relancer son équipe, qui a montré quelques signes d’amélioration, mais sans réelle embellie. Bien mieux au début de l’hiver, la formation phocéenne a levé le pied lors des dernières journées en étant tenue en échec à Montpellier et surtout le week-end dernier à domicile face à Strasbourg (1-1 à chaque fois). Lors de cette rencontre, les Marseillais pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 3e minute, mais ils se sont finalement fait logiquement rejoindre au score dans les arrêts de jeu. Ces résultats ne permettent pas aux Phocéens de progresser au classement. Au tour précédent de cette Coupe, l’OM a petitement sorti les amateurs de l’US Thionville (1-0, N3) sur un but d’Aubameyang.

Marseille décimée par la CAN

Pour Rennes, les mêmes absents devraient manquer cette affiche, à savoir Matic, Wooh, Assignon et Gouiri. L’OM est décimé par les départs de Mbemba, Ounahi, Harit, Ndiaye, Sarr et Gueye à la CAN, tandis que Correa et Rongier restent blessés. Pour compenser cela, le club a décidé de se renforcer cet hiver en attirant notamment Onana (Besiktas). .

Les compositions probables pour PSG – OM :

Rennes : Gallon – G. Doué, Belocian, Theate, Truffert – Blas, Le Fée, Santamaria, Bourigeaud – Terrier, Kalimuendo. OM : Blanco – Meïté, Gigot, Balerdi – Clauss, Veretout, Kondogbia, Nadir (ou Onana), Murillo – Vitinha, Aubameyang.

Rennes enfonce l’OM ?

L’affiche de ces 16es de finale de la Coupe de France oppose le Stade rennais à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir. Victorieux difficilement de Thionville au tour précédent, l’OM fait face à un challenge bien plus compliqué. D’autant que ses résultats en déplacement cette saison ne sont pas très bons et que le groupe est pas mal diminué par les absences en ce moment. Sur 3 victoires consécutives, Rennes devrait confirmer son regain de forme face à Marseille. Annoncé partant cet hiver, Kalimuendo est en forme lors des dernières rencontres (4 buts sur ces 3 derniers matchs) avec notamment un but face à Nice, et un doublé lors du tour précédent face à Guingamp (0-2).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

