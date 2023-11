Pronostic Reims Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims se relance face à Strasbourg

Le Stade de Reims a réalisé une excellente entame de championnat mais vient de concéder deux revers de rang. En effet, les Champenois se sont inclinés contre le Paris Saint-Germain (0-3) et face à Rennes (3-1). Contre le club de la capitale, les Rémois ont réalisé un match intéressant mais sont tombés sur un grand Donnarumma auteur de plusieurs parades de grandes classes. Le week-end dernier, Reims a subi la domination des Bretons revigorés par l’arrivée de Julien Stéphan. A la suite de ces 2 revers, la formation entraînée par Will Still reste tout de même dans le Top 5 avec 4 points de retard sur Monaco, 3e, mais se retrouve désormais sous la pression de Lens ou Brest. Très influent en début de saison, le Maltais Teddy Teuma affiche 4 buts au classement Face à un adversaire largement à sa portée, la formation rémoise pourrait se relancer face à Strasbourg, grâce au talent des Teuma, Ito ou Oumar Diakité, auteur de son 2e but le week-end dernier.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Racing Club de Strasbourg a connu de nombreux changements cet été avec un nouvel entraîneur et de nombreux nouveaux joueurs. Actuellement, les hommes de Patrick Vieira sont actuellement en 13e position avec seulement 2 points d’avance sur la zone de relégation. Depuis son succès dans le derby de l’Est, la formation alsacienne ne s’est plus imposée en Ligue 1 avec 6 journées sans la moindre victoire. Le week-end dernier, le Racing a limité la casse en accrochant un nul à domicile face à un Olympique de Marseille, bien loin du niveau attendu (1-1). A la faveur de son bon début de saison, Strasbourg reste pour le moment hors de la zone de relégation. Le bilan strasbourgeois à l’extérieur est loin d’être convaincant avec un seul succès obtenu à Saint-Symphorien. Equipe du Top 5, Reims devrait retrouver des couleurs face à Strasbourg qui a perdu 3 de ses 5 déplacements.

► Le pari « Victoire Reims » est coté à 1,75 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Diakité buteur » est coté à 2,90 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 290€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Reims – Strasbourg :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Reims Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Lorient maîtrise Strasbourg, Montpellier dompte Reims