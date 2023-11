Pronostic Pau Dunkerque: Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau enchaîne face à Dunkerque

A l’orée d’affronter Dunkerque dans le cadre de la 16e journée de Ligue 2, Pau se présente sur une forme étincelante. En effet, le club béarnais a seulement perdu 1 fois lors des 8 dernières journées de championnat face à Ajaccio. Sur cette période, les Palois ont surtout remporté 5 matchs qui leur ont permis de se replacer dans le haut de tableau et de devenir un candidat aux playoffs. Avec 25 points au compteur, Pau occupe la 5e place du classement et accuse 5 points de retard sur le second strapontin, qui permet de monter directement dans l’élite. Après avoir battu Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard le week-end dernier (1-2), la formation béarnaise a dominé Concarneau (1-2) en match en retard en milieu de semaine. Ce samedi, dans son Nouste Camp où il est régulièrement performant, Pau veut poursuivre sur son excellente dynamique.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Dunkerque est dans le dur. Quelques mois après son retour en Ligue 2, le club nordiste doit se contenter de l’avant-dernière place du classement avec déjà 4 points de retard sur le premier non relégable. Récemment, les Dunkerquois avaient retrouvé les joies de la victoire en déplacement à Auxerre (0-1) et à Valenciennes (0-1). Malheureusement pour le club nordiste, il ne parvient pas à aligner 2 victoires de rang, avec un nouveau faux-pas la semaine passée à domicile contre Laval (0-1). En pleine bourre, Pau devrait enchainer face à une formation dunkerquoise limitée.

► Le pari « victoire Pau » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,78 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 178€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Pau – Dunkerque :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Pau Dunkerque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Laval au ralenti, Grenoble et Auxerre surpris