Pronostic OM Lyon : Analyse, cotes et prono de l’Olympico (+100€ de bonus en CASH)

Nos pronostics OM Lyon

L’OM se relève avec Gattuso

Depuis le report de cet Olympico, Marseille s’est refait la cerise. Lors des dernières rencontres, l’OM s’est assuré de participer au prochain tour d’Europa League grâce à son succès sur l’Ajax (4-3), arraché dans le temps additionnel. Sur leur lancée, les Olympiens ont dominé Rennes (2-0), de nouveau au Vélodrome. Lors de cette rencontre, Ndiaye a été exclus et manquera par conséquent la réception des Lyonnais. Les deux dernières victoires obtenues ont sans doute redonner de la confiance aux hommes de Gattuso qui espèrent enchaîner face à Lyon. Actuellement en 9e position, Marseille pourrait remonter à la 8e place en cas de nouveau succès, et se rapprocher des positions permettant de disputer une compétition européenne.

Lyon s’enfonce avec ou sans Grosso

En face, l’Olympique Lyonnais se présente au Vélodrome avec un 3e entraineur à sa tête cette saison. En effet, le club s’est déjà séparé des Laurent Blanc et Fabio Grosso, et a pour le moment laissé les clés à Pierre Sage. Pour sa première sur le banc, le coach intérimaire (ou non) a vu ses hommes s’incliner à Lens (3-2). S’il n’a pas fait mieux que ses prédécesseurs, le technicien peut se réjouir d’avoir vu son équipe inscrire 2 buts lors de la même rencontre, ce qui n’était arrivé qu’une seule fois face à Lorient (3-3). Dernier de Ligue 1, l’OL a un besoin urgent de points. Lors des derniers matchs, un élément s’est mis en évidence, l’Irlandais O’Brien, auteur des 3 derniers buts de son équipe, alors qu’il évolue en tant que défenseur. Dans son stade Vélodrome, Marseille devrait enchainer un nouveau succès et enfoncer une équipe lyonnaise dans le dur.

Deux équipes quasiment au complet

L’OM est toujours privé de Rongier et Correa (blessés) mais récupère enfin Gueye, suspendu depuis le début de saison. En face, le petit frère Doué est toujours suspendu, et Stéphan devrait repartir sur un 3-4-3 comme lors de ses deux premiers matchs. Auteur de 3 buts en 2 rencontres, Aubameyang semble avoir retrouver son efficacité au bon moment pour mener son équipe vers la victoire.

Les compos probables pour OM – Lyon :

OM : Pau Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi (ou Gigot), Renan Lodi – Kondogbia, Veretout – Sarr, Harit, Ounahi – Aubameyang.

Lyon : Mandanda – Omari, Belocian, Theate – Assignon, Matic, Le Fée, Truffert – Terrier, Gouri, Bourigeaud.

Marseille enfonce Lyon

Ce mercredi, Marseille affronte Lyon dans le traditionnel « Olympico ». Censée se disputer début novembre, cette affiche avait été reportée à la suite de l’attaque du bus lyonnais par des Marseillais. Lors de ces incidents, Fabio Grosso avait été gravement blessé mais aucune sanction n’a été prise par la Ligue et les supporters olympiens seront là. Dans un Vélodrome sans doute très chaud, où ils sont invaincus cette saison, les Marseillais sont logiquement favoris. Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs à domicile, Marseille devrait enchaîner un nouveau succès et enfoncer une équipe lyonnaise dans le dur.

