Pronostic Montpellier PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 (+100€ DIRECT offerts)

Après le carton plein sur le Villarreal – OM de jeudi, retrouvez nos pronostics Montpellier – PSG sur l’affiche de dimanche soir en Ligue 1

Nos pronostics Montpellier – PSG

Montpellier, l’Hérault en danger

Montpellier fait partie des équipes engagées dans la lutte pour le maintien. Après sa défaite à Marseille (4-1) et son nul à la Mosson (2-2) face à Strasbourg, le club héraultais avait chuté en position de barragiste. Le week-end dernier, les hommes de Der Zakarian avaient un déplacement compliqué à Nice qu’ils ont parfaitement négocié. En effet, les Montpelliérains ont réussi à s’imposer face aux Aiglons (1-2) avec un penalty décisif de son capitaine Savanier et un arbitrage plutôt favorable. Ces 3 points précieux ont permis au MHSC de sortir de la zone de relégation pour se retrouver en 13e position. Toutefois, dans ce bas de tableau très intense, la formation de l’Hérault ne possède plus qu’un point de plus que le premier relégable, le FC Nantes.

Paris sourit

Tout roule ou presque pour le Paris Saint-Germain puisqu’il est en lice sur tous les tableaux. Contrairement aux deux années précédentes, le club de la capitale a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en dominant la Real Sociedad et jouera le Barça. En coupe de France, les Parisiens retrouveront Rennes en demi-finale après leur succès de mercredi contre Nice (3-1). Lors de cette rencontre, les hommes de Luis Enrique ont signé 35 minutes d’excellente facture avant de flancher sur la fin de la première période, et de reprendre le dessus en 2nde mi-temps. Le départ annoncé de Mbappé ne semble, pour le moment, pas affecter le club de la capitale. Le technicien espagnol n’hésite pas à mettre son capitaine sur le banc pour donner du temps de jeu à d’autres éléments, ce pourrait être de nouveau le cas à la Mosson, où les Kolo Muani ou Ramos pourraient débuter. Le Portugais a montré des choses intéressantes face à Reims (2-2) le week-end dernier en étant impliqué sur les 2 buts de son équipe.

Ramos plutôt que Mbappé ?

En quête de points, les Montpelliérains veulent briller contre le PSG et comptent sur les Al Tamari, Nordin, Savanier ou Khazri, combattif lors de l’une de ses rares titularisations, la semaine passée à Nice. En revanche, le meilleur buteur Adams n’arrive plus à trouver le chemin des filets. Seul absent annoncé côté héraultais, le latéral titulaire Hefti qui s’est blessé face à Nice. Pour Paris, les habituels absents Rico, Marquinhos, Kimpembe et Skriniar vont manquer à l’appel.

Les compositions probables pour ce Montpellier – PSG :

Montpellier : Lecomte – Tchato, Omeragic, Kouyaté, Sylla – Ferri, Chotard, Savanier – Al-Tamari, Adams, Nordin.

Nice : Donnaruma – Hakimi, Danilo, Berarldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Fabian Ruiz – Kolo-Muani (ou Dembelé), G. Ramos (ou Mbappé), Barcola.

Le PSG veut retrouver la victoire en L1

Ce déplacement dans l’Hérault est important pour Paris qui cherche à renouer avec la victoire en L1 car il reste sur 3 nuls consécutifs. A l’orée de cette journée, les Parisiens possèdent toujours 10 unités de plus que Brest mais doivent reprendre quelques longueurs s’ils veulent préparer sereinement leur 1/4 de finale de Ligue des Champions. Face à un Montpellier globalement en difficultés des dernières semaines, le PSG devrait prendre le dessus à La Mosson après avoir facilement remporté l’aller..

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Paris domine tranquillement Montpellier et prend les commandes de la Ligue 1