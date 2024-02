Pronostic Milan Rennes : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa + 100€ DIRECT offerts chez Winamax

Pour les barrages d’Europa League où quatre clubs français sont engagés, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT, en parallèle de sa promo Cote doublée sur la C1 (choisissez bien la promo correspondante à l’inscription). Et nous, on vous donne nos pronostics sur Milan AC – Rennes.

Le Milan AC enchaîne

Après des mois d’octobre et de novembre compliqués, où ils n’ont gagné qu’une rencontre en 8 matchs toutes compétitions confondues, les Rossoneri ont sauvé les meubles en allant chercher la victoire à Newcastle (1-2) dans la dernière journée des phases de groupes de C1, synonyme de troisième place et de barrages de C3. Les hommes de Stefano Pioli auraient même pu accrocher la deuxième marche du groupe F si le Paris Saint-Germain n’avait pas égalisé face à Dortmund, terminant finalement à un point derrière le club français. Désormais les Milanais enchaînent les bonnes performance depuis début 2024 en Italie. En effet, le club milanais a remporté six de ses sept dernières confrontations de Serie A, dont les succès références face à la Roma (3-1), ou contre Naples (1-0), dernier en date. Avec un recrutement estival tourné vers la jeunesse, dont les arrivées de Okafor (23 ans) et Musah (21 ans), mais aussi de cadres tels Pulisic et Loftus-Cheek , le Milan a trouvé un bel équilibre collectif, alliant expérience et fougue. Les quelques revers du début de saison ont malgré tout permis aux rivaux interistes de prendre une avance considérable au classement. Les Milanais sont désormais au coude à coude avec la Juventus pour la 2e place.

Rennes renaît

Les ambitions de podium clairement affichées par le board rennais en début de saison se sont vite faites oublier du côté de la Bretagne. Effectivement, le club de l’Hermine a tout simplement raté sa première partie d’exercice, n’enchaînant jamais deux victoires de rang sur la phase aller de championnat. Ces mauvais résultats ont même poussé Bruno Génésio, pourtant apprécié, à laisser sa place à Julien Stéphan, qui a repris les rennes d’un SRFC qu’il avait regretté avoir quitté en 2021. Après un début mitigé de l’ex-nouveau coach, marqué par les défaites face à l’OM (0-2) et l’AS Monaco (1-2), la mayonnaise semble finalement prendre. S’ils n’ont pas réussi à conquérir la première place de leur poule d’Europa League, les coéquipiers de Bourigeaud ont ensuite enchaîné 8 victoires de suite, affichant un tout nouveau visage qui nous rappelle même le tranchant offensif des saisons précédentes. Malgré le départ express du patron Matíc à l’OL, ce feuilleton s’est finalement révélé comme une bénédiction pour la paire du milieu Santamaria-Le Fée, qui multipliait les masterclass, avant que l’ancien Lorientais se blesse face à Sochaux en Coupe de France (victoire 1-6). Autre satisfaction, les largesses et erreurs défensives du début de saison semblent s’estomper match après match, à l’image d’un Warmed Omari retrouvé !

Des absences des deux côtés

Pour ce barrage aller d’Europa League, les Italiens déplorent quelques forfaits, comme ils en ont l’habitude depuis le début de saison. C’est notamment le secteur défensif qui est touché, puisque Tomori, Calabria et Kalulu sont blessés. Ce match pourrait être l’occasion de voir le retour de Thiaw, ainsi que du vice-champion d’Afrique Chukwenze. Les 7 fois champions d’Europe afficheront probablement la même ligne défensive que face à Naples, avec le très en forme Théo Hernandez dans le couloir gauche. Pour le reste, le Milan AC a la chance d’avoir trouvé sa formule magique, avec une attaque presque inamovible, composée de Giroud, Leão et Pulisic. A noter les titularisations répétées du Français Adli (ex-Bordeaux) au milieu de terrain, qui pourrait être reconduit ce jeudi. Côté Breton, le forfait d’Enzo Le Fée pour cette double confrontation sera compensé par la recrue Matusiwa (ex-Reims), qui a joué 90 minutes face au Havre le week-end dernier (0-1). Sont également absents le moins utilisé Rieder et le jeune Belocian, blessés eux aussi. Les Rennais compteront sur leurs hommes en forme, à savoir le pilier Bourigeaud (6 buts, 2 galettes) qui revient bien après avoir lâché son brassard de capitaine à Steve Mandanda. Ce dernier a assuré son 5e clean sheet de la saison dimanche. Lun des responsables majeurs de la dynamique retrouvée des Rennais se nomme Martin Terrier. Après une longue blessure et un retour pas à pas dans le groupe, l’attaquant retrouve de belles sensations, comme le prouvent ses 4 pions inscrits sur les 5 dernières confrontations dont il a pris part.

Les compositions probables pour ce Milan – Rennes :

Milan : Maignan – Florenzi, Kjaer, Hernandez – Adli, Bennacer (ou Musah) – Pulisic, Loftus Cheek, Leão – Giroud.

Rennes : Mandanda – G.Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué – Kalimuendo, Terrier

Rennes veut se garder des chances d’y croire

Rennes peut s’en vouloir.. Battu sur son terrain par Villareal alors qu’il pouvait se qualifier directement en 8e grâce à un match nul, le club breton a tiré la plus grosse tête d’affiche de ces 16es. Mais impossible n’est pas Rennais ! En dépit de la différence évidente d’expérience et de niveau entre les deux formations, la qualité offensive récemment affichée, combinée aux nombreuses absences milanaises en défense laissent de l’espoir aux 7es de Ligue 1 de scorer, et ainsi atténuer une probable défaite. Ils ont la chance de recevoir pour le match retour, dans un Roazhon Park où certains gros d’Europe se sont inclinés sur les 4 dernières années, dont Arsenal, le Bétis Séville ou la Lazio Rome. L’idée sera de bien défendre en équipe, profitant le mieux possible des espaces laissés par les Rossoneri, qui voudront évidemment plier la qualif’ dès le match aller. Incroyable à 37 ans, Giroud (12 buts cette saison dont 4 en 2024) est attendu.

