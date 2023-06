Pronostic Maritimo Estrela : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Liga portugaise

Le Maritimo refait son retard face à Estrela

Comme la plupart des championnats, le Portugal nous offre des matchs de barrage pour la relégation. Equipe de première division, le Maritimo Funchal doit défendre sa place face à Estrela (2nde division). Le club basé à Funchal a terminé cet exercice en 16e position avec 8 points de retard sur le 1er non relégable, Portimonense. En difficulté, le Maritimo a très mal fini avec une seule victoire lors des 6 dernières journées. Contraint de disputer un playoff, le Club Sport a également mal négocié son match aller face à Estrella. En effet, les hommes de José Manuel Gomes ont encaissé un but dès la 3e minute. Proche de rompre lorsqu’Estrella a marqué un second but à 10 minutes de la fin, le Maritimo a trouvé les ressources pour limiter la casse grâce à Claudio Winck. Battu à l’aller (2-1), le Club Sport doit désormais s’imposer lors de cette manche retour pour conserver sa place dans l’élite. Dans cette formation, les joueurs importants sont le Portugais Vidigal et le Brésilien Claudio Winck.

En face, l’Estrela est une formation évoluant en seconde division. Troisième de son championnat derrière Moreirense et le SC Farense, les Tricolores sont obligés de passer par la case des barrages pour retrouver l’élite qu’ils n’ont plus connu depuis sa rétrogradation lors de la saison 2009/10. Lors du match aller des playoffs, Estrella a parfaitement débuté en ouvrant le score dès la 3e minute par Ndo avant de doubler la mise à 10 minutes de la fin par Jean Felipe. Les joueurs de Sergio Vieira regretteront cependant d’avoir encaissé un but en toute fin de rencontre. Les hommes forts du bon parcours d’Estrella sont Kikas et Pereira Araujo qui se sont signalés en inscrivant chacun 9 buts. Devant son public, le Maritimo devrait au moins faire son retard sur l’Estrela pour conserver ses chances de maintien.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

