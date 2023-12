Pronostic Lille Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille contient le FC Metz

En terminant 5e la saison passée et gagnant son barrages en début de saison, Lille s’est octroyé le droit de disputer la Conference League. Invaincu sur ses 5 premiers matchs (3 victoires, 2 nuls), le LOSC est allé chercher sa qualification pour le prochain tour en dominant en milieu de semaine l’Olimpia Ljubljana (0-2) grâce à Cabella et Yazici. Cette victoire offre aux Lillois une finale à domicile face au Slovan Bratislava pour décrocher la 1ère place du groupe, et donc une qualif’ directe en 8e de finale de cette C4. Sur la scène nationale, les hommes de Fonseca affichent une belle régularité puisqu’ils sont invaincus depuis 7 journées. A l’orée d’affronter le FC Metz, le club nordiste est conscient qu’il est régulièrement en difficulté lors des lendemains de matchs européens. Ce dimanche, Lille va tenter de conserver sa place dans le Top 4. Pas spécialement brillant depuis le début de saison, Jonathan David a marqué le week-end dernier à Lyon et a été préservé en milieu de semaine.

En face, le FC Metz a retrouvé la Ligue 1, un a seulement après sa relégation. Après avoir connu un départ laborieux, le club messin va nettement mieux depuis quelques semaines. En effet, les Lorrains restent sur 4 journées sans le moindre revers. Lors de cette série, les Messins ont notamment signé le nul à Lyon avant de s’imposer lors des 2 dernières journées contre Nantes (3-1) et surtout face à Lorient (2-3). A la faveur de ces résultats positifs, le FC Metz s’est replacé en 9e position avec 5 points de plus que le 1er relégable. Avec 3 buts et une passe décisive, Jallow est l’homme à surveiller du côté des Lorrains. Vainqueur de 7 de ses 9 matchs à domicile cette saison toutes compétitions confondues (pour 1 nul et 1 défaite) et très solide derrière, Lille devrait se montrer solide face à de bons Messins pour accrocher au moins le point du nul.

