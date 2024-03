Pronostic Laval Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval enfonce Bastia

L’an passé, Laval s’est sauvé in extremis lors de la dernière journée en inscrivant un but dans le temps additionnel. Fort de ce maintien, le club mayennais a parfaitement commencé cette saison et se trouve actuellement en 4e place du classement avec seulement 2 unités de retard sur Angers, 2e. Les Lavallois gardent ainsi leurs chances de pouvoir monter directement en Ligue 1. Et avec 6 points de plus que le 6e, la bande de Frapolli est bien placée pour disputer au pire les play-off. Après avoir signé 5 journées sans défaite (3 nuls et 2 succès), les Lavallois ont perdu à domicile face à une équipe dunkerquoise incroyable en 2024 (1-2). Ce samedi, Laval sera déterminé à repartir de l’avant pour revenir sur les équipes de tête.

C’est l’inverse pour Bastia qui avait réalisé un très bon exercice l’an passé avec une 4e place et qui se retrouve en difficulté cette saison. Annoncé logiquement comme un outsider pour les play-off, le club corse est bien loin de remplir ses objectifs puisqu’il lutte âprement pour ne pas descendre. Actuellement, le Sporting est en 16e position avec le même nombre de points que le premier relégable. En grand danger, la formation corse a changé d’entraîneur avec le départ de Brouard et l’arrivée de Laslandes notamment. Ce dernier avait connu quelques résultats positifs, mais voit ses hommes retomber dans leurs travers. Cette semaine, l’arrivée d’Antonetti comme directeur technique a été annoncée. Lors de la dernière journée, Bastia a manqué un penalty contre Saint-Étienne en début de match et a ensuite été puni à Furiani (0-4). Devant son public, Laval devrait prendre le dessus sur une équipe bastiaise dans le dur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

