Pronostic Bastia Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia repart de l’avant contre Laval

Quatrième la saison dernière, Bastia nourrit logiquement des ambitions lors de cette nouvelle saison. Cet été, le Sporting a par ailleurs réalisé un mercato intéressant en attirant l’expérimenté Lienard ou l’ancien Lavallois Maggiotti. Tenu en échec sur la pelouse du promu Concarneau (0-0) pour ses débuts dans ce nouvel exercice, le club corse s’est repris à la maison face à Valenciennes (3-0). Un peu moins bien loin de ses bases, Bastia s’est ensuite incliné en Picardie face à Amiens (2-1). Lors de cette rencontre, le portier Placide a été exclu et manquera encore ce match face à Laval. Comme souvent, le Sporting s’est réveillé à domicile en opérant une remontada face à Troyes (3-2) pour combler un retard de 2 buts. Avant la trêve internationale, les Bastiais ont fait un bon nul à Grenoble (0-0), qui est toujours invaincu en L2. De retour dans son stade, le Sporting espère poursuivre sur sa dynamique à domicile (2 victoires et 1 nul).

La saison passée, Laval a réussi à se maintenir pour son retour en Ligue 2. Le club mayennais a en revanche perdu plusieurs joueurs importants lors du mercato. Ces départs laissaient présager une entame délicate. Il n’en est rien, car les Lavallois se montrent très intéressants, notamment à domicile où ils ont remporté leurs trois premières rencontres face à Angers (1-0), Rodez (1-0) et contre le leader caennais (2-1). Lors de cette dernière rencontre, les Mayennais ont renversé les Normands dans le temps additionnel avec des buts inscrits à la 92e minute et à la 95e. En revanche, Laval n’est pas aussi souverain loin de ses bases avec une lourde défaite à Troyes (3-1) pour un nul à Quevilly Rouen, avant-dernier (0-0). Performant à domicile, Bastia devrait se sortir du piège lavallois pour décrocher 3 points importants dans la course aux play-off.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

