Pronostic Italie Uruguay : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Victoire obligatoire pour l’Italie contre l’Uruguay

La nouvelle génération prometteuse de la Squadra Azzurra est entrée dans cette Coupe du Monde après une préparation correcte, avec deux défaites en Écosse (25-13) et en Irlande (33-17), et deux victoires contre la Roumanie (57-7) et le Japon (42-21). Surtout, pour son entrée en lice dans le groupe A, l’Italie a parfaitement répondu aux attentes en balayant la Namibie (52-8) en récupérant le bonus offensif. Exemptés lors de la 2ème journée, l’Italie va devoir dominer son adversaire uruguayen avant de se mesurer à la France et la Nouvelle-Zélande, avec un exploit obligatoire pour sortir de sa poule. Les coéquipiers d’Ange Capuozzo auront tout intérêt à aller chercher le bonus offensif, et cela pourrait bien être une avalanche de points dans cette rencontre. L’ailier Toulousain aura des cartouches. D’autant qu’il débutera cette fois-ci à son poste de prédilection, à l’arrière.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de Bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

L’Uruguay était loin d’être favori dans ce groupe relevé, mais était arrivé confiante pour cette Coupe du Monde avec 3 victoires en 3 matchs de préparation contre le Chili (26-25), la Namibie (26-18) et l’Argentine B (33-13). Exempt lors de la 1ère journée, l’Uruguay a effectué son entrée en lice jeudi dernier contre une équipe française qui a fait tourner. La Céleste a montré un beau visage mais a fini par s’incliner (27-12). La victoire sera difficile à aller chercher pour l’Uruguay, mais au vu de ce qu’ils ont pu montrer offensivement face aux Bleus, la rencontre pourrait être ouverte et riche en points. A noter que Pablo Lemoine ne fait que 2 changements dans son XV de départ.

► Le pari « Capuozzo Marqueur d’essai » est coté à 1,55 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 216€ (131€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Plus de 49,5 points dans le match » est coté à 1,65 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 225€ (140€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Capuozzo inscrit 2 essais ou + » est coté à 3,50 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 382€ (197€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Brest Rennes :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Italie Uruguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Et maintenant, Pablo Longoria pourrait démissionner