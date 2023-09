Pronostic Italie Ukraine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

L’Italie se reprend face à l’Ukraine

Absente des deux derniers Mondiaux, mais championne d’Europe en titre, l’Italie verrait d’un mauvais œil une non-participation à l’Euro 2024. Actuellement, la Squadra Azzurra n’est pas très bien placée, puisqu’elle occupe la 3e place de son groupe avec 3 points de retard sur l’Ukraine et 9 sur l’Angleterre. Cependant, la sélection italienne a un match en retard sur les Anglais et 2 sur les Ukrainiens, car elle avait joué cet été le Final 4 de Ligue des nations où elle a fini en 3e position. Battue lors de la 1re journée de ces éliminatoires par la sélection des Three Lions, l’Italie avait ensuite logiquement pris le dessus sur Malte (0-2). La Squadra Azzurra accuse quelques matchs de retard dans ces éliminatoires. Le week-end dernier, les Italiens avaient à cœur de se reprendre face à la Macédoine du Nord qui les avait surpris lors des barrages pour le Mondial. Pour sa 1re sur le banc de l’équipe nationale, Spalletti a vu ses hommes partager les points avec les Macédoniens (1-1). Ce mardi, les partenaires de Ciro Immobile, buteur contre la Macédoine, jouent gros dans l’optique de la qualif et seraient inspirés de s’imposer pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable. Pour ce choc, l’ancien coach du Napoli ne pourra pas s’appuyer sur Pellegrini ou Mancini qui ont déclaré forfait, mais compte sur Barella, Politano, Tonali ou Retegui.

En face, l’Ukraine s’était quant à elle hissée en quarts de finale du dernier Euro où elle avait buté sur l’Angleterre (4-0). Par la suite, la sélection ukrainienne n’est pas parvenue à se qualifier pour le Mondial, perdant lors du dernier match des barrages face au Pays de Galles. Lors de ces éliminatoires pour le championnat d’Europe 2024, les hommes de Serguei Rebrov ont perdu contre l’Angleterre (2-0), mais ont bien relevé la tête avec des succès sur Malte (1-0) et en Macédoine du Nord (2-3). Le week-end dernier, l’Ukraine a confirmé ses bonnes dispositions en tenant tête aux Anglais (1-1) dans un match « à domicile » disputé en Pologne. Dans cette dernière ligne droite, la sélection ukrainienne va affronter à deux reprises l’Italie, pour ce qui devrait être une double confrontation décisive pour la qualif. Rebrov s’appuie sur un groupe classique avec Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko, Zitchenko ou Tsygankov. À domicile, l’Italie devrait s’imposer pour ne pas compromettre ses chances de qualif.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

