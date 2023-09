Pronostic Clermont Nantes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes met la pression à Clermont

Auteur d’une saison dernière exceptionnelle, Clermont avait fini en 8e position alors que tout le monde les voyait descendre en Ligue 2. Cet été, la formation auvergnate s’est renforcée avec les arrivées de Boutobba, Pelmard ou Keita, mais impressionnant l’an passé, Caufriez a manqué tout le début de saison et Wieteska est parti à Cagliari. Ces absences sont préjudiciables dans un secteur où Clermont souffre. En effet, les Auvergnats se sont inclinés lors de leurs 3 premières rencontres face à Monaco (2-4), Reims (2-0) et Metz (0-1). Avant la trêve internationale, les joueurs de Pascal Gastien ont connu une entame catastrophique à Toulouse pour être rapidement menés de 2 buts. Néanmoins, le club auvergnat a montré qu’il avait de la ressource pour égaliser dans le temps additionnel (2-2). Finalement, ce partage des points est logique tant Clermont avait mis la pression sur le TFC. Avec un peu plus de réussite, les Auvergnats auraient même pu s’imposer en Haute-Garonne.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Nantes a connu une entame de Ligue 1 délicate avec un revers face au TFC (1-2). À la suite de cette défaite, des dissensions avec l’entraîneur Pierre Aristouy sont apparues. Finalement, le coach nantais a conservé sa place malgré une nouvelle défaite face à Lille (2-0), car la suite fut bien meilleure avec notamment deux matchs nuls face à deux grosses cylindrées du championnat, Monaco (3-3) et Marseille (2-2). Lors de ces affiches, les Canaris ont montré un visage plaisant et joueur, avec un Mostafa Mohamed qui est en train d’exploser. Après une période d’adaptation, l’Égyptien est en train de mettre tout le monde d’accord en Loire-Atlantique. Avec 4 buts inscrits, l’attaquant nantais est en 2e place du classement des buteurs avec Ben Yedder, juste derrière Mbappé. Les 2 équipes ont montré des signes d’amélioration lors de la dernière journée, mais Nantes possède en revanche un buteur en forme qui pourrait lui permettre d’accrocher un résultat en terre auvergnate.

► Le pari « Victoire Nantes ou match nul » est coté à 1,72 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 172€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « Mostafa Mohamed buteur » est coté à 3,38 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 338€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Clermont – Nantes :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Clermont Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Antoine Kombouaré : « C'est triste, je me suis ennuyé sur le banc »