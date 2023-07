Pronostic BATE Borisov Partizani : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Le Bate Borisov se reprend face à Partizani

Le Bate Borisov a connu quelques belles années sur la scène européenne dans ce siècle. Cependant, le plus populaire des clubs biélorusses est rentré dans le rang ces 2-3 dernières années. En effet, le BATE ne s’est plus imposé en tant que champion depuis 2018 sur la scène nationale et reste sur une 3e place l’an passé derrière Soligorsk et Energetik-BGU. Suite à une affaire de matchs truqués qui a impliqué les 2 formations précédemment citées et à des sanctions qui leur ont été infligées, le BATE a été basculé dans ces barrage. Le club de Borisov est actuellement en pleine saison (14 journées), et se retrouve en 4e position avec 10 points de retard sur le leader Neman. Le week-end dernier, la formation biélorusse s’est imposée contre Soligorsk sur des réalisations de Laptev et Gromyko, pour un 2e succès consécutif en championnat. Pour son entrée en lice dans ces barrages, le BATE est allé réaliser un bon match nul chez le Partizani (1-1).

Champion d’Albanie en titre, le Partizani a dominé le match aller face au Bate mais a donc dû se contenter du nul à domicile (1-1). L’an passé, les Red Bulls ont remporté leur championnat devant Tirana, grâce à une différence de buts favorable. Après 26 ans sans titre, le Partizani s’est offert le droit de jouer les tours préliminaires la Ligue des Champions. Pour se préparer à ce 1er tour, la formation albanaise a disputé et a remporté une rencontre amicale face à Struga (1-0) mais n’ont pas démarré leur championnat. Plus expérimenté à ce niveau et jouant cette semaine à domicile, le BATE devrait faire le job lors de ce match retour pour décrocher sa qualification après le bon nul obtenu en Albanie.

