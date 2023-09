Pronostic Auxerre Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre sur sa lancée face à Rodez

L’AJ Auxerre a subi la relégation, tout juste 1 an après son accession à l’élite. Habitué à jouer la montée de L2 à L1, Christophe Pélissier a été maintenu à son poste cet été. Ce choix s’avère pour le moment payant car l’AJA occupe la 3e place du championnat avec 4 points de retard sur une surprenante formation lavalloise et 1 sur Grenoble. Dans cette entame de saison, Auxerre est certainement la formation qui a livré les prestations les plus marquantes, comme celle à Bordeaux (2-4) ou lors de la réception d’Annecy (4-0) en milieu de semaine. L’un des rares reproches que l’on pouvait adresser à l’équipe de Christophe Pélissier concerne les performances à l’Abbé-Deschamps, où la formation bourguignonne a déjà perdu 7 points (5 de pris sur 12 possibles). Cependant, l’AJA semble avoir obtenu le déclic en milieu de semaine en surclassant Annecy. Ultra-décisif depuis le début de saison, Hein se démarque aussi bien par le but que par la passe.

En face, Rodez a connu une fin toute autre la saison dernière. Engagé dans la course au maintien, le club aveyronnais s’est sauvé lors de la dernière journée face à Bordeaux. Juste derrière Auxerre au classement, les hommes de Santini se retrouvent donc en 4e position, avec un seul point de retard sur leur adversaire du jour. Auteur d’une entame intéressante avec notamment un succès face à l’AS Saint-Etienne (1-2), Rodez a connu une mauvaise passe avec deux revers d’affilée face à Laval et Valenciennes. Cependant, les Ruthénois se sont rapidement repris pour enchainer 3 succès consécutifs face à Angers, Dunkerque et en milieu de semaine contre Troyes. Ce samedi. Auxerre part favori de ce choc mais doit se méfier d’une équipe de Rodez qui montre de bonnes choses.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Rodez refroidit Auxerre, Grenoble et Annecy qualifiés