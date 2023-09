Pronostic Auxerre Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

L’AJ Auxerre ouvre son compteur à domicile face à Pau

L’AJ Auxerre a connu un retour délicat en Ligue 1 marqué par une relégation concédée lors de la dernière journée. 5e de Ligue 2 actuellement, l’AJA joue la montée. Auteur d’une excellente entame avec une large victoire à Valenciennes (1-4), l’AJA a ensuite perdu à domicile face à Amiens (1-0). Dans un début de saison sur courant alternatif, Auxerre a livré une très bonne prestation à Angers (2-2), mais a été pénalisé par l’exclusion rapide de Joly, avant d’être tenu ensuite en échec par Grenoble à l’Abbé-Deschamps (0-0). Le club bourguignon a marqué les esprits avant la trêve internationale en s’imposant logiquement à Bordeaux (2-4). Lors de cette rencontre, Gauthier Hein (4 buts) a confirmé qu’il était l’homme de ce début de saison, tandis que Florian Ayé se rappelle qu’il avait déjà brillé en L2 avec Clermont. Ce samedi, l’AJA espère passer le cap à domicile pour rééditer ses performances vues à l’extérieur.

En face, Pau dispute sa 4e saison de rang en Ligue 2 et a à chaque fois été contraint de lutter pour le maintien. Cet été, la formation paloise a tourné la page Tholot, qui avait permis la remontée et les 2 maintiens, pour ouvrir celle d’Usai. Dans la lignée de son prédécesseur, le nouveau technicien voit son équipe être très performante à domicile avec des succès sur Bordeaux et le Paris FC, pour un nul contre Rodez. En revanche, en déplacement, c’est nettement plus compliqué pour les Palois avec deux revers en deux matchs, pour un bilan d’aucun point et aucun but marqué. Lors de sa dernière rencontre à la maison face à Rodez, le club béarnais a dilapidé une avance de 2 buts pour être rejoint sur le gong par les Aveyronnais. Candidat à la montée, Auxerre doit désormais lancer le début d’une série à domicile et affronte l’adversaire idéal avec Pau, en difficulté loin de ses bases.

