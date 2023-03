Pronostic Australie Équateur : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Australie bat encore l’Équateur

Plus connue pour son rugby que son football, l’Australie sort d’une brillante Coupe du monde. Passés par les barrages où ils avaient dominé le Pérou sur un coup de poker de leur sélectionneur qui avait fait entraîner le portier remplaçant pour les tirs au but face aux Incas, les Socceroos ont passé les poules au Qatar. En effet, la sélection australienne a réussi à sortir en 2e position de son groupe derrière la France, mais devant des équipes comme le Danemark et la Tunisie. L’excellent parcours des Australiens s’est arrêté en 8es de finale face aux futurs champions du monde, les Argentins. Lors de cette rencontre, l’Australie a fait passer quelques frayeurs à l’Argentine en fin de rencontre. Pour ce rassemblement, l’Australie a déjà disputé une rencontre amicale face à cette même sélection de l’Équateur. Sur la lancée de son Mondial, la sélection australienne s’est imposée contre les Équatoriens (3-1) avec notamment un but de la pépite Kuol prêté par Newcastle aux Hearts.

Si l’Équateur avait réalisé un très beau Mondial en matière de jeu, peut-être même plus que l’Australie, les coéquipiers d’Enner Valencia n’avaient pas réussi à sortir de leur poule. En effet, la sélection équatorienne avait été dominée par les Pays-Bas et le Sénégal. Pour ce premier rassemblement post-Coupe du monde, l’Équateur est privé de son capitaine et meilleur buteur Enner Valencia, auteur de 25 buts inscrits en 20 rencontres dans le championnat turc. Touchée lors du 1er match, la pépite de Brighton, Sarmiento, est également forfait ce mardi matin. Comme il y a 5 jours, l’Australie pourrait prendre le dessus à domicile sur l’Équateur, privé de son capitaine Valencia.

