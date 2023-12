Pronostic AS Rome Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples distance la Roma

La Roma n’obtient pas de mauvais résultats et reste placée pour l’Europe (8e). Mais le contenu n’est pas si satisfaisant, et la défaite du week-end dernier contre Bologne a laissé apparaître les nombreuses faiblesses de la formation de Mourinho (2-0). La satisfaction vient de la qualification pour les barrages de C3, mais est là aussi mesurée, car cette équipe aurait largement dû aller chercher la première place au vu de sa stature. Les absences n’aident pas cette formation, qui sera encore amochée pour la réception du Napoli, et qui devra se priver notamment de Lukaku, toujours suspendu, et de Dybala qui a rechuté. Les importants Abraham, Aouar, Kumbulla, Smalling et Zalewski ne seront pas de la partie également. C’est donc Belotti qui devrait avoir du temps de jeu en pointe.

Naples commence à revoir la lumière du jour après le licenciement de Rudi Garcia et une série de mauvais résultats. Après deux victoires de suite en C1 et en Serie A, respectivement contre Braga (2-0) et Cagliari (2-1), une équipe napolitaine totalement remaniée a chuté contre Frosinone en Coupe. Place maintenant à l’objectif principal qui reste le championnat avec des cadres frais et une équipe au grand complet. Pas de surprise dans la composition, on devrait retrouver le buteur maison Osimhen qui a marqué lors de ses deux dernières titularisations. Il sera accompagné comme souvent par le crack géorgien Kvara (5 buts, 3 passes en championnat), ou encore Anguissa et Lobotka qui contrôlent le milieu. Il y a un résultat à aller chercher sur la pelouse d’une Roma fragile et privée de nombreux joueurs. Cela passera probablement par un nouveau but du goleador Osimhen (7 buts en 12 matchs de Serie A).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

