Philippe Diallo élu président de la FFF

Président intérimaire de la Fédération française de football depuis le départ de Noël Le Graët en janvier dernier, Philippe Diallo a été officiellement élu jusqu’à fin 2024 à la tête de l’instance ce samedi à Paris lors de la première Assemblée fédérale (63% foot amateur, 37% foot pro) qu’il convoquait. L’ex-trésorier et vice-président de la 3F a été, comme prévu, plébiscité, raflant 91,26% des quelque 200 voix du collège électoral et devient le douzième président de l’histoire. « C’est une grande responsabilité que je mesure. Ces derniers mois, nous avons vécu un certain nombre de difficultés et je voudrais associer à votre vote l’ensemble des membres du Comex, une équipe unie, solidaire et compétente », a-t-il déclaré juste après sa victoire.

Jusqu’à quand l’état de grâce ?

