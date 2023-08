Pablo Longoria annonce que le mercato de l’OM est fini sauf en cas de départs

Longoria n’est plus désespéré.

Alors que le mercato estival se termine dans quatre semaines, le président de l’Olympique de Marseille, présent en conférence de presse, a été interrogé sur la suite à donner aux dossiers chauds de son club. Cela après avoir enregistré les arrivées de Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, ainsi que le départ de Dimitri Payet. « Actuellement, si on est franc et qu’on analyse l’effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets, a expliqué l’Espagnol. On a toutes les positions doublées. Je considère qu’on est complets sauf s’il y a des départs de joueurs. » Des déclarations indiquant un potentiel retour d’Alexis Sánchez – dont le contrat a pris fin en juin dernier.

Concernant Pape Gueye, Longoria a n’a pas caché sa volonté de garder le milieu de terrain sénégalais : « Pendant cette préparation, il a haussé son niveau de jeu et notre intention est de le prolonger. Il y a des discussions avec son agent et nous devrions statuer dans les prochains jours. Mais Pape est un joueur très important pour nous. » Enfin, les cas Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi continuent eux de susciter des interrogations, la faute à un rendement peu satisfaisant en cette période de préparation. Un départ n’est donc pas à exclure.

En gros, le mercato marseillais n’est pas terminé.

Charles De Ketelaere n’ira ni à Lens, ni à Marseille