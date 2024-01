Oudéa-Castéra défend Darmanin dans le cadre du transfert de Neymar

Le groupe vit bien au FC Gouvernement.

Suspecté par une enquête de Médiapart d’avoir aidé le PSG à ne pas payer d’impôts et de taxes sur le transfert de Neymar en 2017, Gérald Darmanin a reçu le soutien de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra : « Il n’y a rien d’illégal dans cet examen qui a été fait. […] Neymar est venu en France et a concouru à la richesse de notre pays et à un rayonnement d’une partie de notre foot. Je n’ai pas de commentaire à faire encore une fois, rien d’illégal dans tout ça. Mon ministère n’a pas du tout été associé à ces dimensions. Rien ne me choque dans tout ça. »

Quand le ministre Darmanin se faisait conseiller fiscal du PSG au détriment du Trésor public Par @yphilippin 👉‍ https://t.co/N3yHSbxUYPhttps://t.co/N3yHSbxUYP — Mediapart (@Mediapart) January 4, 2024

Selon Médiapart, l’administration fiscale française aurait ainsi pu réclamer entre 67 et 224 millions d’euros puisqu’il ne s’agissait pas d’une indemnité de transfert mais d’un versement au joueur pour lui permettre de payer lui-même sa clause.

