Musiala : « Je tente toujours de jouer comme quand j’avais 10 ans »

Un gamin parmi les grands.

Dribbleur, provocateur, joueur de déséquilibre… Jamal Musiala a toujours aimé faire des différences balle au pied, et ce depuis son plus jeune âge du côté de Chelsea. « Ça date du moment où je jouais pour Chelsea et ça m’évoque un sentiment : la joie. C’était ma façon de m’exprimer, tout simplement, a réagi l’international allemand pour L’Equipe magazine, devant une vidéo de lui en train de manier le cuir. Je m’amusais et c’est ce que j’essaye de retranscrire au plus haut niveau. Peu importe l’importance du match, le degré de pression : je tente toujours de jouer comme quand j’avais 10 ans. » Une passion pour le dribble innée chez le Bavarois. « Je crois que j’ai toujours adoré ça. Dans la rue, dans le jardin, dans le parc, aux entraînements… D’aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu des cônes que je devais dribbler. Mon dribble favori ? Je dirais le double contact pied droit-pied gauche. »

Un Jamal Musiala que l’on découvre grand fan de basket, et plus particulièrement de Stephen Curry et des Golden State Warriors. « La joie qu’il diffuse quand il joue au basket, c’est celle que j’essaie d’avoir à mes côtés quand je fais du foot. Il dribble toujours avec le sourire et réalise très souvent des actions que personne n’attend. Je crois que c’est pour ça que c’est l’une de mes idoles », s’emballe-t-il à propos du meneur américain. Une passion pour la balle orange qui a joué dans son choix de sélection, quand l’ancien directeur général de la Fédération allemande Oliver Bierhoff a fait en sorte de lui offrir un maillot dédicacé de Klay Thompson. Bingo pour la Mannschaft : « Tu regardes jouer ces gars, tu en discutes avec tes potes, et puis un jour tu reçois un cadeau pareil. Ça m’a touché. »

L’Angleterre peut s’en mordre les doigts.