La liste des 26 Bleus de Didier Deschamps avec deux petits nouveaux

Une liste bien articulée.

« On part sur un nouveau cycle avec ces matchs de Ligue des nations. » Didier Deschamps a désigné ce jeudi les 26 joueurs de l’équipe de France pour les matchs face à l’Italie et la Belgique, les 6 et 9 septembre prochains. Michael Olise et Manu Koné ont été convoqués pour la première fois avec les Bleus. Les deux médaillés d’argent aux JO remplacent Olivier Giroud et Adrien Rabiot dans la liste française. Pas de Kingsley Coman ni de Benjamin Pavard non plus, sans que rien ne soit définitif, a précisé le sélectionneur. L’absence de l’Interiste permet à Wesley Fofana de faire son retour en équipe de France.

Objectif : marquer un but.

La liste complète :

Gardiens : Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba.

Défenseurs : Jonathan Clauss, Wesley Fofana, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, William Saliba, Dayot Upamecano.

Milieux de terrain : Youssouf Fofana, N’golo Kanté, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni.

Attaquants : Bradley Barcola, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann.