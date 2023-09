Maddy Cusack, joueuse de Sheffield United, est décédée à 27 ans

La milieu de terrain de Sheffield United, Maddy Cusack, est décédée à 27 ans, a annoncé le club de deuxième division féminine ce jeudi. Les circonstances de la mort de la jeune femme n’ont évidemment pas été dévoilées. Arrivée au club en 2019, elle avait passé le cap des 100 apparition avec les Blades la saison passée, elle travaillait également au sein du club en tant que responsable marketing. « C’est une nouvelle déchirante pour tout le monde ici à Sheffield. Maddy occupait une place unique en faisant partie de plusieurs équipes de Sheffield United et était populaire auprès de tous ceux avec qui elle était en contact. Sa personnalité et son professionnalisme ont fait honneur à sa famille – elle nous manquera beaucoup. Tout en acceptant la nouvelle et en allant de l’avant, le club offrira autant de soutien que possible à la famille, aux amis et aux collègues de Maddy », a déclaré Stephen Bettis, directeur général du club.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.

The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) September 21, 2023