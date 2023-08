Luciano Spalletti nouveau sélectionneur de l'Italie

La famille italienne s’agrandit.

Récemment surprise par le départ inattendu de Roberto Mancini, la fédération italienne n’a pas perdu de temps pour tourner la page. Antonio Conte et Luciano Spalletti étaient les deux favoris pour reprendre le flambeau, et c’est finalement le dernier cité qui a obtenu le poste de sélectionneur de la Nazionale. La FIGC a officialisé la nouvelle ce vendredi soir dans un communiqué où Gabriele Gravina, le président de la fédération, a pris la parole : « L’équipe nationale avait besoin d’un grand entraîneur et je suis très heureux qu’il ait accepté la direction technique des Azzurri. Son enthousiasme et sa compétence seront fondamentaux pour les défis qui attendent l’Italie dans les mois à venir. »

On peut donc imaginer qu’un accord à l’amiable a pu être trouvé entre Gravina et Aurelio De Laurentiis, puisque Spalletti appartenait toujours officiellement à Naples et que le club champion de Serie A réclamait trois millions d’euros pour laisser son ancien entraîneur filer. L’information sur la durée du contrat n’a pas été communiquée par la FIGC mais selon la Gazzetta dello Sport, celui qui voulait dans un premier temps faire une année sabbatique aurait signé pour trois ans.

L’Euro 2024 est dans le viseur.